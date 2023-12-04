Сокуров опроверг сообщения о завершении карьеры

Александр Сокуров на кинофестивале в Венеции | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Александр Сокуров в беседе с ТАСС опроверг сообщения СМИ о том, что он решил завершить свою карьеру.

Как отметил режиссер, слова о завершении карьеры были вырваны из контекста: он говорил о том, что у него именно отсутствует возможность работать сейчас в России.

«У меня нет возможности снимать и нет возможности преподавать. Это то, что я сказал. Создаются невозможные для жизни и работы условия», — заявил постановщик.

Корреспондент агентства также спросил Сокурова, займется ли он поддержкой своих учеников в их режиссерской работе. В ответ он сказал, что «молодым режиссерам еще хуже». По словам режиссера, его ученикам не предоставляют финансирования.

Ранее российский 72-летний режиссер Александр Сокуров заявил, что из-за запрета властей больше не сможет ни снимать новые фильмы, ни показывать старые. При этом он не собирается эмигрировать и продолжать карьеру за границей.