Киркоров объяснил, почему его дочь не сыграла в «Елках 10»

«Сегодня день рождения моей доченьки. Алла-Виктория привела весь свой класс на премьеру фильма. Моя дочь категорически не хочет быть актрисой, вместо нее в “Елках” сыграла другая девочка. У меня в этом фильме не только маленькая роль. Я еще и исполнил саундтрек — песню “Летите, летите”», — напомнил Киркоров.