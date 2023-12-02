Киркоров объяснил, почему его дочь не сыграла в «Елках 10»

Певец Филипп Киркоров признался журналистам, что его дочь Алла-Виктория категорически отказывается быть актрисой. Вместо нее в комедии «Елки 10» сыграла дочь певца Владимира Левкина Ника, пишет The Voice.
«Сегодня день рождения моей доченьки. Алла-Виктория привела весь свой класс на премьеру фильма. Моя дочь категорически не хочет быть актрисой, вместо нее в “Елках” сыграла другая девочка. У меня в этом фильме не только маленькая роль. Я еще и исполнил саундтрек — песню “Летите, летите”», — напомнил Киркоров.
Он также добавил, что для съемок шоураннерам пришлось «заснежить» дом Киркорова, а артисты были вынуждены изображать лютый мороз летом. Музыкант также отметил, что давно не видел в столичном кинотеатре такого скопления российских звезд.
Выход фильма «Елки 10» запланирован на 7 декабря 2023 года. Это юбилейная часть популярной новогодней франшизы, герои которой связаны между собой теорией шести рукопожатий. Роли в фильме исполнили Филипп Киркоров, Елена Валюшкина, Галина Польских, Регина Тодоренко, Егор Корешков и другие звезды.