Жена Дэвида Линча подала на развод после 14 лет брака

Дэвид Линч | Источник: Legion-Media.ru

Четвертая жена 77-летнего американского режиссера Дэвида Линча Эмили подала на развод после 14 лет брака. Об этом сообщает TMZ.

Актриса Эмили Линч, по данным издания, запросила о единоличной опеке над 11-летней дочерью от Линча Лулу Богинией с правом режиссера посещать ребенка.

Кроме того, женщина потребовала от режиссера «Твин Пикса» и «Малхолланд Драйва» алименты и оплаты расходов на адвоката.

Это четвертый брак Дэвида Линча. Причины развода на настоящий момент неизвестны.