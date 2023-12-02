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2 декабря 2023, новость

Маколей Калкин воссоединился со своей мамой из «Один дома»

Коллеги по знаменитой комедии Калкин и О'Хара встретились на «Аллее славы»
Маколей Калкин
Маколей Калкин | Источник: Legion-Media.ru

Актер Маколей Калкин воссоединился с актрисой Кэтрин О'Харой, сыгравшей маму его персонажа в двух фильмах серии «Один дома». Об этом сообщает The Sun.

69-летняя О'Хара посетила открытие звезды 43-летнего Калкина на Голливудской «Аллее славы» в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).

На церемонии также присутствовали невеста Калкина Бренда Сонг и двое их сыновей, один из которых родился в марте этого года.

«Я бы хотел поблагодарить Бренду. Ты для меня все, ты лучший человек из всех, что я знал. А после рождения наших мальчишек у меня есть три любимых человека», — сказал он.

Маколею Калкину было 10 лет, когда он снялся в роли Кевина МакКалистера в первом фильме «Один дома». По сюжету родители мальчика уехали в Париж без него и ему самому пришлось защищать дом от бандитов. Во второй серии Кевин один попадает в Нью-Йорк. Комедийная дилогия Криса Коламбуса стала символом Рождества.

О том, что Маколей Калкин получит звезду на «Аллее славы» спустя 33 года после выхода «Один дома» стало известно 17 ноября. 

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