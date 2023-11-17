Калкин получит звезду на «Аллее славы» спустя 33 года после выхода «Один дома»

Исполнитель главной роли в серии фильмов «Один дома», актер Маколей Калкин получит звезду на голливудской «Аллее славы».
Актер будет удостоен 2675-й по счету звезды на Аллее. Церемония вручения назначена на 1 декабря.
43-летний Калкин наиболее известен по роли Кевина Маккалистера в двух фильмах серии «Один дома» режиссера Криса Коламбуса, которые вышли в 1990 и 1992 годах.
Отмечается, что поддержать актера во время церемонии придут актриса Кэтрин О’Хара, которая сыграла маму героя в культовой комедии, а также актриса Наташа Лионн.
В марте стало известно, что Маколей Калкин и его жена, актриса Бренда Сонг, стали родителями во второй раз.