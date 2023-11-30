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30 ноября 2023, фоторепортажСъемки

Куценко и Хориняк завершили съемки в «Непослушнике 3»

Актеры появятся в третьей части популярной франшизы
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На днях завершились съемки фильма «Непослушник 3». К своим ролям в новой части франшизы вернулись Виктор Хориняк, Юрий Кузнецов и Гоша Куценко

В жизни героев произошли значительные перемены. Дима (Хориняк) — уже не блогер Димонстр, а успешный менеджер по продажам в автосалоне, Саша Черный (Куценко) из «откинувшегося» зэка превратился в добропорядочного монаха, который служит в обители у отца Анатолия (Кузнецов).

Герои живут спокойно, пока в монастырь не привозят четырех «непослушников» из детского дома — двух братьев и двух сестер. Из-за частых побегов и мелких краж детей хотели отправить в более суровое место. Следователь хочет дать им последний шанс и привозит на перевоспитание к отцу Анатолию в надежде, что раз тому удалось перевоспитать Димонстра и Сашу Черного, то и с детьми получится. Однако все оказывается не так просто.

«Третья часть “Непослушника” для меня — это абсолютно семейная история про то, что каждый может найти близких людей — семью. Побег с детьми для Саши Черного становится путешествием не только на край Земли, но и внутрь себя. В этой истории очень много связано как с фантастическим персонажем, так и с представлением детей о том, как должна выглядеть настоящая семья, которой у них нет, но которую они обретут в конце концов», — говорит режиссер Владимир Котт.

Съемки фильма начались с финальных сцен в Териберке. Здесь Гоше Куценко и его юным коллегам пришлось покататься на внедорожнике, баркасе и лошадях. Актер признался, что эти четыре съемочных дня были самыми яркими и эмоциональными за последние много лет его карьеры.

В фильме также снялись Сергей Селин, Борис Каморзин, Олег Васильков и другие.

Дата премьеры третьей части «Непослушника» пока не сообщается.

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