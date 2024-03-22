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Непослушники

Непослушники (2024)

Виктор Хориняк на съемках фильма «Непослушник 3»
2024комедиясемейный

Сюжет фильма «Непослушники»

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Продолжение истории Димонстра, некогда пранкера-атеиста, нашедшего укрытие от полиции в стенах провинциального монастыря и неожиданно обретшего в стенах церкви любовь и близких. Теперь Дима остепенился, оставив свое увлечение пранками в прошлом, нашел достойную работу в автосалоне, женился и растит сына. Спокойную жизнь Димы нарушает происшествие в монастыре у отца Анатолия, в котором теперь обитает и Саша Черный, ставший добропорядочным монахом. Туда, в надежде на их перевоспитание, отправляют четырех воспитанников детского дома, повинных в грабеже. Но справиться с дерзкими детьми Анатолию оказывается не так просто. Никто не совладает с ними лучше, чем главный непослушник монастыря — сам Дима.

«Непослушники» (2024) — третья часть комедии о приключениях пранкера Димы, неожиданно ставшего частью провинциального монастыря. Главные роли в фильме «Непослушник 3» сыграли Виктор Хориняк, Гоша Куценко и Юрий Кузнецов.

Режиссер

Владимир Котт

В ролях

Виктор Хориняк, Гоша Куценко, Юрий Кузнецов, Сергей Селин, Екатерина Новокрещенова, Никита Конкин, Алиса Клагиш, Федор Скальский, Борис Каморзин, Олег Васильков, Дмитрий Блохин, Александр Комиссаров, Антон Ескин, Николай Качура, Олег Каменщиков, Александр Синюков

Страна

Россия

Премьера

6 июня (РФ)
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Трейлер

Кадры

11
Кадр из Непослушники
Кадр из Непослушники
Кадр из Непослушники
Кадр из Непослушники
Кадр из Непослушники
11
фотографий

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