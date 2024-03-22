Продолжение истории Димонстра, некогда пранкера-атеиста, нашедшего укрытие от полиции в стенах провинциального монастыря и неожиданно обретшего в стенах церкви любовь и близких. Теперь Дима остепенился, оставив свое увлечение пранками в прошлом, нашел достойную работу в автосалоне, женился и растит сына. Спокойную жизнь Димы нарушает происшествие в монастыре у отца Анатолия, в котором теперь обитает и Саша Черный, ставший добропорядочным монахом. Туда, в надежде на их перевоспитание, отправляют четырех воспитанников детского дома, повинных в грабеже. Но справиться с дерзкими детьми Анатолию оказывается не так просто. Никто не совладает с ними лучше, чем главный непослушник монастыря — сам Дима.

«Непослушники» (2024) — третья часть комедии о приключениях пранкера Димы, неожиданно ставшего частью провинциального монастыря. Главные роли в фильме «Непослушник 3» сыграли Виктор Хориняк, Гоша Куценко и Юрий Кузнецов.