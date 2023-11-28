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28 ноября 2023, новость

В трейлере впервые показали актеров новой экранизации «Евгения Онегина»

Режиссером масштабной картины стал Сарик Андреасян

Опубликован первый трейлер масштабной экранизации романа А.С. Пушкина — фильма Сарика Андреасяна «Онегин» с участием именитых российских актеров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Так, роль Евгения Онегина досталась Виктору Добронравову, Ленского сыграет Денис Прытков, а в образе главной героини, Татьяны, предстанет Елизавета Моряк. Кроме того, в картине появятся Татьяна Сабинова (в роли Ольги), Алена Хмельницкая (сыграет Ларину), Владимир Вдовиченков (выступит рассказчиком), Алексей Гришин, Татьяна Лютаева, Ольга Тумайкина, Александр Яцко, Олег Каменщиков, Сергей Степин, Светлана Немоляева и другие.

Сообщается, что создатели старались максимально отказаться от компьютерной графики и воссоздать атмосферу на этапе съемок, которые проходили в Санкт-Петербурге и пригородах. Специально для съемок были построены несколько улиц.

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фотографий

Исполнитель роли Онегина Виктор Добронравов признается: «Я впервые в жизни готовился к роли 10 лет, потому что в театре Вахтангова в 2013 году мы выпустили спектакль Римаса Туминаса “Евгений Онегин”, с которым мы объехали весь мир с большим успехом. <...> Но тем не менее, для меня это такой новый какой-то шаг вперед в познании и в исканиях этого образа, и этим мне этот фильм очень дорог».

В свою очередь, Елизавета Моряк называет роль Татьяны большой ответственностью и честью. «Люди рождаются с миссией и, возможно, моя миссия — сыграть эту роль и остаться в истории», — отмечает актриса.

В широкий прокат «Онегин» Андреасяна выйдет 7 марта 2024 года.

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Денис Прытков
Сергей Степин
Сергей Степин
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Алена Хмельницкая
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Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Ольга Тумайкина
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