В трейлере впервые показали актеров новой экранизации «Евгения Онегина»

Опубликован первый трейлер масштабной экранизации романа А.С. Пушкина — фильма Сарика Андреасяна «Онегин» с участием именитых российских актеров.
Так, роль Евгения Онегина досталась Виктору Добронравову, Ленского сыграет Денис Прытков, а в образе главной героини, Татьяны, предстанет Елизавета Моряк. Кроме того, в картине появятся Татьяна Сабинова (в роли Ольги), Алена Хмельницкая (сыграет Ларину), Владимир Вдовиченков (выступит рассказчиком), Алексей Гришин, Татьяна Лютаева, Ольга Тумайкина, Александр Яцко, Олег Каменщиков, Сергей Степин, Светлана Немоляева и другие.
Сообщается, что создатели старались максимально отказаться от компьютерной графики и воссоздать атмосферу на этапе съемок, которые проходили в Санкт-Петербурге и пригородах. Специально для съемок были построены несколько улиц.
Исполнитель роли Онегина Виктор Добронравов признается: «Я впервые в жизни готовился к роли 10 лет, потому что в театре Вахтангова в 2013 году мы выпустили спектакль Римаса Туминаса “Евгений Онегин”, с которым мы объехали весь мир с большим успехом. <...> Но тем не менее, для меня это такой новый какой-то шаг вперед в познании и в исканиях этого образа, и этим мне этот фильм очень дорог».
В свою очередь, Елизавета Моряк называет роль Татьяны большой ответственностью и честью. «Люди рождаются с миссией и, возможно, моя миссия — сыграть эту роль и остаться в истории», — отмечает актриса.
В широкий прокат «Онегин» Андреасяна выйдет 7 марта 2024 года.