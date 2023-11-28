В трейлере впервые показали актеров новой экранизации «Евгения Онегина»

Сообщается, что создатели старались максимально отказаться от компьютерной графики и воссоздать атмосферу на этапе съемок, которые проходили в Санкт-Петербурге и пригородах. Специально для съемок были построены несколько улиц.

Исполнитель роли Онегина Виктор Добронравов признается: «Я впервые в жизни готовился к роли 10 лет, потому что в театре Вахтангова в 2013 году мы выпустили спектакль Римаса Туминаса “Евгений Онегин”, с которым мы объехали весь мир с большим успехом. <...> Но тем не менее, для меня это такой новый какой-то шаг вперед в познании и в исканиях этого образа, и этим мне этот фильм очень дорог».