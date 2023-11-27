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27 ноября 2023, новость

Гарик Харламов вывел в свет 9-летнюю дочь от Кристины Асмус

Юморист и его наследница посетили премьеру мультфильма «Кентервильское привидение»
Гарик Харламов с дочерью Анастасией
Гарик Харламов с дочерью Анастасией

Гарик Харламов и его девятилетняя дочь Анастасия посетили премьерный показ мультфильма «Кентервильское привидение» режиссеров Кима Бердона и Роберта Чандлера. Ведущий Comedy Club озвучил привидение Саймона.

«Произведение я озвучиваю впервые — это уникальный случай в моей практике, поэтому работа была очень интересной. Герой старше меня аж на 300 лет, он обладает особенной манерой речи, голосовыми особенностями. При том, что персонаж хочет казаться страшным, он ранимый, милый и добрый. Надеюсь, что я не испортил озвучку великого Стивена Фрая — мы старались сделать персонажа ближе к нашему зрителю», — признался Харламов.

Мультфильм «Кентервильское привидение», в основу сюжета которого легло одноименное произведение Оскара Уайльда, выйдет в прокат 7 декабря при поддержке Kion.

Напомним, недавно Анастасия Харламова проводила время с мамой, актрисой Кристиной Асмус, в Будапеште, где проходили съемки нового проекта с участием звезды (подробности пока не известны). 

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