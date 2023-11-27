Гарик Харламов вывел в свет 9-летнюю дочь от Кристины Асмус

«Произведение я озвучиваю впервые — это уникальный случай в моей практике, поэтому работа была очень интересной. Герой старше меня аж на 300 лет, он обладает особенной манерой речи, голосовыми особенностями. При том, что персонаж хочет казаться страшным, он ранимый, милый и добрый. Надеюсь, что я не испортил озвучку великого Стивена Фрая — мы старались сделать персонажа ближе к нашему зрителю», — признался Харламов.