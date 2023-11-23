Кристина Асмус показала фото в купальнике у бассейна

Кристина Асмус опубликовала новые фото, на которых она запечатлена в слитном купальнике у бассейна. 35-летняя актриса вместе с девятилетней дочерью Анастасией посетила крупный банный комплекс Будапешта. После бани они искупались в бассейне с теплой водой под открытым небом.
«Меня спокойно можно встретить в общественных банях не только Будапешта. Кстати, не понимаю, почему кому-то не понравилась купальня Сеченьи, нам с дочкой — восторг!» — призналась звезда сериала «Райцентр».
Напомним, в Будапеште Кристина Асмус снимается в новом проекте, но пока не говорит, в каком именно. Известно, что ее коллегой по съемочной площадке стал Денис Шведов.