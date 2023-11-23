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23 ноября 2023, новость

Кристина Асмус показала фото в купальнике у бассейна

Актриса вместе с дочерью находится в Будапеште, где снимается в новом проекте

Кристина Асмус опубликовала новые фото, на которых она запечатлена в слитном купальнике у бассейна. 35-летняя актриса вместе с девятилетней дочерью Анастасией посетила крупный банный комплекс Будапешта. После бани они искупались в бассейне с теплой водой под открытым небом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Меня спокойно можно встретить в общественных банях не только Будапешта. Кстати, не понимаю, почему кому-то не понравилась купальня Сеченьи, нам с дочкой — восторг!» — призналась звезда сериала «Райцентр».

Напомним, в Будапеште Кристина Асмус снимается в новом проекте, но пока не говорит, в каком именно. Известно, что ее коллегой по съемочной площадке стал Денис Шведов.

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