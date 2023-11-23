Кристина Асмус показала фото в купальнике у бассейна

Кристина Асмус опубликовала новые фото, на которых она запечатлена в слитном купальнике у бассейна. 35-летняя актриса вместе с девятилетней дочерью Анастасией посетила крупный банный комплекс Будапешта. После бани они искупались в бассейне с теплой водой под открытым небом.

<div id="vk_post_-48064554_30160"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_30160", -48064554, 30160, 'bRqdSWMZfkTgq2ROSdVZOwPXaIA'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Меня спокойно можно встретить в общественных банях не только Будапешта. Кстати, не понимаю, почему кому-то не понравилась купальня Сеченьи, нам с дочкой — восторг!» — призналась звезда сериала «Райцентр».