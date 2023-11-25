«Наполеона» покажут на большом экране в России

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355237&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторые кинотеатры в России анонсировали показ картины «Наполеон» с Хоакином Фениксом в главной роли. Об этом сообщает НСН со ссылкой на анонсы сетей «Мягкий кинотеатр» и «Мираж».

Мировая премьера исторического фильма Ридли Скотта состоялась 22 ноября. «Наполеон» рассказывает о власти во Франции Наполеона Бонапарта и его романе с Жозефиной Богарне, которую сыграла актриса Ванесса Кирби.

«Мягкий кинотеатр» планирует показывать «Наполеона» с 26 ноября в формате «предсеансового обслуживания». В «Мираже» пока не объявляют точную дату премьеры. Согласно источникам Cinemaplex, копия «Наполеона» появится в большинстве кинотеатров России 30 ноября .