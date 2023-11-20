Ридли Скотт отреагировал на критику «Наполеона» французами

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355237&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Режиссер исторического байопика о Наполеоне Ридли Скотт пошутил, что французам трудно угодить. Об этом пишет BBC News.

«Французы даже сами себе не нравятся. Зрителям, которым я показывал фильм в Париже, все понравилось», — высказался Скотт.

Так он отреагировал на вопрос журналиста, который заметил, что многие французские критики написали негативные рецензии о его новом фильме.

«Наполеон» выйдет в кинопрокат 22 ноября 2023 года, после чего премьера состоится на Apple TV+. Главного героя в фильме сыграл Хоакин Феникс, а любовь всей его жизни Жозефину — актриса Ванесса Кирби.

В июне была раскрыта продолжительность «Наполеона». Фильм будет идти почти два с половиной часа.