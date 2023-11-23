Судзиловская, Крюков, Чиповская с мужем: звезды на премьере фильма

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ фильма «Хоккейные папы» режиссера Андрея Булатова. Вместе с постановщиком и генеральным продюсером Екатериной Михайловой картину представили актеры проекта: Даниил Вахрушев, Константин Крюков, Олеся Судзиловская, Сергей Перегудов, Арина Постникова, Александр Обласов.
Одним из первых на красной дорожке появился исполнитель главной роли Алексей Бардуков вместе с семьей. В беседе с журналистами он признался, что поначалу ему было трудно выходить на лед в специальной форме, но позже он привык ко всему.
Также премьеру посетила Анна Чиповская. Ее в этот вечер поддержал супруг, актер Дмитрий Ендальцев. Отметим, что это был первый светский выход пары после того, как летом стало известно об их женитьбе.
Александр Асташенок, бывший солист группы «Корни», который также снялся в фильме, вывел в свет повзрослевшую дочь Викторию. Журналистам он рассказал, что в детстве играл в хоккей, поэтому с радостью принял участие в проекте.
Также мероприятие посетили Елена Панова и Антон Мегердичев, Олег Гаас, Владислав Ветров, Павел и Алина Буре, Алексей Касатонов и многие другие.
По сюжету, Андрей (Алексей Бардуков) в маленьком городе тренирует детскую хоккейную команду. Его давний соперник Игорь (Юрий Чурсин), с которым он когда-то боролся за первенство на льду и сердце Светы (Анна Чиповская), стал успешным бизнесменом и выкупил ледовой дворец, в котором работает главный герой, желая на его месте построить торговый центр. Андрей предлагает ему сделку: если его команда победит в любительском турнире по хоккею, то Игорь оставит ледовый дворец.
На помощь тренеру приходят отцы его воспитанников, готовые активно тренироваться, чтобы отстоять спортивный комплекс и побороться за будущее своих детей. На это у них есть всего несколько месяцев.
Фильм «Хоккейные папы» вышел в широкий прокат 23 ноября.