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23 ноября 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Судзиловская, Крюков, Чиповская с мужем: звезды на премьере фильма

Знаменитости поддержали выход спортивной драмы «Хоккейные папы»
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фотографии
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фотографии

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ фильма «Хоккейные папы» режиссера Андрея Булатова. Вместе с постановщиком и генеральным продюсером Екатериной Михайловой картину представили актеры проекта: Даниил Вахрушев, Константин Крюков, Олеся Судзиловская, Сергей Перегудов, Арина Постникова, Александр Обласов.

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Одним из первых на красной дорожке появился исполнитель главной роли Алексей Бардуков вместе с семьей. В беседе с журналистами он признался, что поначалу ему было трудно выходить на лед в специальной форме, но позже он привык ко всему.

Также премьеру посетила Анна Чиповская. Ее в этот вечер поддержал супруг, актер Дмитрий Ендальцев. Отметим, что это был первый светский выход пары после того, как летом стало известно об их женитьбе.

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Александр Асташенок, бывший солист группы «Корни», который также снялся в фильме, вывел в свет повзрослевшую дочь Викторию. Журналистам он рассказал, что в детстве играл в хоккей, поэтому с радостью принял участие в проекте.

Также мероприятие посетили Елена Панова и Антон Мегердичев, Олег Гаас, Владислав Ветров, Павел и Алина Буре, Алексей Касатонов и многие другие.

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По сюжету, Андрей (Алексей Бардуков) в маленьком городе тренирует детскую хоккейную команду. Его давний соперник Игорь (Юрий Чурсин), с которым он когда-то боролся за первенство на льду и сердце Светы (Анна Чиповская), стал успешным бизнесменом и выкупил ледовой дворец, в котором работает главный герой, желая на его месте построить торговый центр. Андрей предлагает ему сделку: если его команда победит в любительском турнире по хоккею, то Игорь оставит ледовый дворец.

На помощь тренеру приходят отцы его воспитанников, готовые активно тренироваться, чтобы отстоять спортивный комплекс и побороться за будущее своих детей. На это у них есть всего несколько месяцев.

Фильм «Хоккейные папы» вышел в широкий прокат 23 ноября.

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