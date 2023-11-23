Судзиловская, Крюков, Чиповская с мужем: звезды на премьере фильма

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии

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Одним из первых на красной дорожке появился исполнитель главной роли Алексей Бардуков вместе с семьей. В беседе с журналистами он признался, что поначалу ему было трудно выходить на лед в специальной форме, но позже он привык ко всему.

Также премьеру посетила Анна Чиповская. Ее в этот вечер поддержал супруг, актер Дмитрий Ендальцев. Отметим, что это был первый светский выход пары после того, как летом стало известно об их женитьбе.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239779&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Александр Асташенок, бывший солист группы «Корни», который также снялся в фильме, вывел в свет повзрослевшую дочь Викторию. Журналистам он рассказал, что в детстве играл в хоккей, поэтому с радостью принял участие в проекте.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239780&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По сюжету, Андрей (Алексей Бардуков) в маленьком городе тренирует детскую хоккейную команду. Его давний соперник Игорь (Юрий Чурсин), с которым он когда-то боролся за первенство на льду и сердце Светы (Анна Чиповская), стал успешным бизнесменом и выкупил ледовой дворец, в котором работает главный герой, желая на его месте построить торговый центр. Андрей предлагает ему сделку: если его команда победит в любительском турнире по хоккею, то Игорь оставит ледовый дворец.

На помощь тренеру приходят отцы его воспитанников, готовые активно тренироваться, чтобы отстоять спортивный комплекс и побороться за будущее своих детей. На это у них есть всего несколько месяцев.

Фильм «Хоккейные папы» вышел в широкий прокат 23 ноября.