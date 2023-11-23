Анна Чиповская впервые вышла в свет с мужем

Анна Чиповская посетила премьеру фильма «Хоккейные папы» режиссера Андрея Булатова, в котором сыграла одну из главных ролей. На мероприятии 36-летняя актриса появилась с супругом, актером Дмитрием Ендальцевым. Это был первый светский выход пары в статусе мужа и жены.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239779&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев познакомились в 2015 году на съемках фильма «Гороскоп на удачу», а спустя четыре года стало известно о романе актеров.

В июне 2023-го в честь дня своего рождения актриса опубликовала серию снимков с достижениями своего личного года. На одном из них она была запечатлена в белом платье с букетом, а Дмитрий — со свидетельством о браке.