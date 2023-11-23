Тим Бертон высказался о продолжении «Кошмара перед Рождеством»

Тим Бертон | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер и сценарист Тим Бертон выступил против продолжения мюзикла «Кошмар перед Рождеством», который создавался по его сценарию. Об этом кинематографист заявил в интервью Empire.

«Я снимал сиквелы, продолжения и много другого, так? И не хочу, чтобы это случилось с этим фильмом. Приятно, что люди хотят увидеть еще одну часть “Кошмара”, но я — нет», — признался Бертон.

Режиссер сравнил себя со стариком, который владеет маленьким клочком земли и противится отдавать его большой электростанции, жаждущей забрать участок.

«Ну типа: “Убирайтесь с моей земли! Мне все равно, что вы хотите на ней построить! Где мой дробовик?”», — объяснил свою позицию Бертон.

Премьера мюзикла «Кошмар перед Рождеством» состоялась в 1993 году, когда Бертон еще работал аниматором на студии Disney. Режиссером картины выступил Генри Селик, а Тим Бертон оказался продюсером и соавтором сценария.