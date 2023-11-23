41-летняя Энн Хэтэуэй удивила фанатов внешностью без макияжа

Американская актриса Энн Хэтэуэй показала внешность без макияжа и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в соцсетях.

41-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором запечатлела себя в белой кофте, широкополой шляпе и с несколькими подвесками на шее. При этом на размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует косметика.

<div id="vk_post_-48064554_30155"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_30155", -48064554, 30155, 'wil_nNyKe6Y6lPgrN-khDU3xsuE'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники оценили натуральную красоту звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 780 тысяч лайков. «Королева», «Выглядишь прекрасно, Энн», «Женщина удивительной красоты», «Быть такой прекрасной невозможно», «Вечно молодая», — высказывались они.