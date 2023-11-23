41-летняя Энн Хэтэуэй удивила фанатов внешностью без макияжа

Американская актриса Энн Хэтэуэй показала внешность без макияжа и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в соцсетях.
41-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором запечатлела себя в белой кофте, широкополой шляпе и с несколькими подвесками на шее. При этом на размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует косметика.
Поклонники оценили натуральную красоту звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 780 тысяч лайков. «Королева», «Выглядишь прекрасно, Энн», «Женщина удивительной красоты», «Быть такой прекрасной невозможно», «Вечно молодая», — высказывались они.
Ранее Хэтэуэй представила новый фильм «Иди ко мне, детка» со своим участием. Актриса появилась на премьере в платье с высоким разрезом на бедре.