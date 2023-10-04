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4 октября 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Энн Хэтэуэй в платье с высоким разрезом появилась на премьере

Актриса представила фильм «Иди ко мне, детка» со своим участием
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фотографий
6
фотографий
6
фотографий

Энн Хэтэуэй посетила премьеру романтической комедии «Иди ко мне, детка», которая состоялась в одном из кинотеатров в Нью-Йорке.

Для светского мероприятия 40-летняя актриса выбрала длинное розовое платье, декорированное пайетками, с сексуальным разрезом на бедре. Многие поклонники отметили, что Хэтэуэй в таком образе похожа на Барби. Любопытно, что к платью Хэтэуэй прикрепила значок в поддержку забастовки Гильдии актеров.

В центре сюжета фильма «Иди ко мне, детка» — композитор Стивен Лауддем (Питер Динклэйдж), который переживает творческий кризис и не может закончить свою грандиозную оперу. Супруга Патрисия (Энн Хэтэуэй), которая ранее была его психологом, советует ему найти вдохновение в чем-то другом. В результате Стивен знакомится с Катриной (Мариса Томей) и даже не представляет, к чему это приведет.

В российский прокат фильм «Иди ко мне, детка» выйдет 12 октября.

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