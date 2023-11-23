Наверх
23 ноября 2023, новость

77-летнюю звезду Голливуда уволили из-за поддержки Палестины

С оскароносной актрисой Сьюзен Сарандон разорвали контракт из-за поддержки ХАМАС
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон | Источник: Rex / Fotodom.ru

Голливудское агентство United Talent Agency (UTA) разорвало контракт с актрисой Сьюзен Сарандон после ее слов на пропалестинском митинге в Нью-Йорке. Об этом пишет Page Six.

Отмечается, что 17 ноября 77-летняя звезда выступила в поддержку протестующих, общавшихся с американцами еврейского происхождения на мероприятии в поддержку палестинцев в Нью-Йорке. На акции она заявила, что после ее высказываний в адрес еврейской общины, сделанных в результате атаки ХАМАСа 7 октября, подверглась резкой критике. Сарандон сказала, что «почувствовала, что значит быть мусульманином в Америке».

В Page Six добавили, что ее слова задели нескольких сотрудников агентства UTA, с которым оскароносная артистка сотрудничала с 2014 года. Сарандон известна своими ролями в таких картинах, как «Иствикские ведьмы», «Тельма и Луиза» и многих других.

В августе 2023 года Сьюзен Сарандон обвинила НАТО в конфликте на Украине. По ее мнению, Североатлантический альянс пожелал ослабить Россию из-за ее взаимодействия с Китаем, которое пугает американцев.

Ранее Сьюзен Сарандон в числе других голливудских звезд призвала прекратить огонь в Газе и Израиле.  

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Сьюзен Сарандон
Susan Sarandon
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Сестры» (2 сезон)
Сестры
Трейлер (2 сезон)
Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
Бедные-несчастные
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Одна жизнь»
Одна жизнь
Дублированный трейлер
Трудные подростки
Трудные подростки
Трейлер (5 сезон)
Кадр из сериала «Госпожа»
Госпожа
Трейлер
vktrailer-220787057_456355559
Аквамен и потерянное царство
Тизер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Наполеон»
Наполеон
Трейлер №3 (англ.)
Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил» (1 сезон)
Ходячие мертвецы: Выжившие
Тизер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь