Голливудские актеры призвали прекратить огонь в Газе и Израиле

Голливудские актеры оставили свою подпись под письмом к президенту США Джо Байдену с призывом прекратить огонь в Газе и Израиле. Об этом сообщает Variety.
«Мы призываем вашу администрацию и всех мировых лидеров почтить жизнь всех жителей Святой Земли и поспособствовать немедленному прекращению огня — бомбардировок Газы и освобождению заложников», — заявили артисты.
Обратившиеся к главе государства актеры, среди которых были Хоакин Феникс, Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт, Сьюзен Сарандон, Махершала Али, Риз Ахмед, Рами Юссеф и Кинта Брансон и еще 47 деятелей кинематографа, напомнили о том, что половина из двух миллионов жителей Газы — дети, а более двух третей — беженцы и их потомки.
Подписавшиеся под письмом звезды также выразили необходимость обеспечения гуманитарной помощи жителям Газы.
Ранее американский кинорежиссер Квентин Тарантино посетил военную базу на юге Израиля.
Также более 700 голливудских актеров подписали открытое письмо в поддержку Израиля.