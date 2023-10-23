Голливудские актеры призвали прекратить огонь в Газе и Израиле

Кристен Стюарт | Источник: Legion-Media.ru

Голливудские актеры оставили свою подпись под письмом к президенту США Джо Байдену с призывом прекратить огонь в Газе и Израиле. Об этом сообщает Variety.

«Мы призываем вашу администрацию и всех мировых лидеров почтить жизнь всех жителей Святой Земли и поспособствовать немедленному прекращению огня — бомбардировок Газы и освобождению заложников», — заявили артисты.

Подписавшиеся под письмом звезды также выразили необходимость обеспечения гуманитарной помощи жителям Газы.