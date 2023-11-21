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21 ноября 2023, новостьСъемки

Прилучный и Брутян сыграли мужа и жену в новой комедии: первые фото

Супруги получили главные роли в фильме «Неприличные гости»
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян приступили к съемкам в комедии «Неприличные гости» режиссера Гоги Мамаджаняна. Известно, что актеры играют супружескую пару.

«Счастье сниматься вместе с женой, играем с Зепюр пару даже на площадке», — сообщил 36-летний Прилучный в личном блоге.

27-летняя Брутян призналась, что они с мужем рады снова вернуться на съемочную площадку и работать вместе над таким проектом.

В ленте также снялись Максим Лагашкин и Екатерина Стулова, которые в жизни тоже женаты.

«Мы изначально решили, что пары в нашем фильме будут мужем и женой в реальной жизни, потому что именно эта химия вдохнет дополнительный импульс и энергию в нашу картину», — признался режиссер.

По сюжету, главные герои Виктор (Максим Лагашкин) и Ольга (Екатерина Стулова) наконец-то выплатили ипотеку и теперь могут жить спокойно, но все омрачают молодые соседи, которые оказываются слишком страстными для новостройки с тонкими стенами. Однажды к паре приходят те самые неприличные гости с неприличным предложением.

В широкий прокат фильм «Неприличные гости» выйдет 25 апреля 2024 года.

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