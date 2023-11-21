Прилучный и Брутян сыграли мужа и жену в новой комедии: первые фото

Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян приступили к съемкам в комедии «Неприличные гости» режиссера Гоги Мамаджаняна. Известно, что актеры играют супружескую пару.
«Счастье сниматься вместе с женой, играем с Зепюр пару даже на площадке», — сообщил 36-летний Прилучный в личном блоге.
27-летняя Брутян призналась, что они с мужем рады снова вернуться на съемочную площадку и работать вместе над таким проектом.
В ленте также снялись Максим Лагашкин и Екатерина Стулова, которые в жизни тоже женаты.
«Мы изначально решили, что пары в нашем фильме будут мужем и женой в реальной жизни, потому что именно эта химия вдохнет дополнительный импульс и энергию в нашу картину», — признался режиссер.
По сюжету, главные герои Виктор (Максим Лагашкин) и Ольга (Екатерина Стулова) наконец-то выплатили ипотеку и теперь могут жить спокойно, но все омрачают молодые соседи, которые оказываются слишком страстными для новостройки с тонкими стенами. Однажды к паре приходят те самые неприличные гости с неприличным предложением.
В широкий прокат фильм «Неприличные гости» выйдет 25 апреля 2024 года.