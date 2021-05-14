16-летняя дочь Цыганова снимается в сериале «Паромщица»

В новых сериях героиню — паромщицу Надежду — ждут новые испытания: ее любимого (Барило) обвиняют в жестоком преступлении. Однако Надя отказывается в это верить. Она знает, каково это — быть без вины виноватой и осужденной за проступок, которого не совершала, — и всеми силами пытается помочь возлюбленному.