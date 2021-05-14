16-летняя дочь Цыганова снимается в сериале «Паромщица»

Стартовали съемки продолжения сериала «Паромщица» с Глафирой Тархановой и Андреем Барило в главных ролях. Режиссером нового сезона многосерийной драмы стал Станислав Либин («Акушерка»).
В новых сериях героиню — паромщицу Надежду — ждут новые испытания: ее любимого (Барило) обвиняют в жестоком преступлении. Однако Надя отказывается в это верить. Она знает, каково это — быть без вины виноватой и осужденной за проступок, которого не совершала, — и всеми силами пытается помочь возлюбленному.
Помимо Тархановой и Барило, в сериале снимаются Андрей Фролов, Александр Ратников, Марина Митрофанова, Владимир Стержаков. Также к актерскому составу присоединилась 16-летняя Полина Цыганова — дочь известного актера Евгения Цыганова. Подробности о ее роли пока не раскрываются.
Ранее снимками начинающей актрисы в своем инстаграме поделилась Юлия Снигирь.
Как сообщается, съемки второго сезона «Паромщицы» будут проходить не только в Москве, но и в Великом Новгороде. Дата премьеры пока не известна.