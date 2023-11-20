Звезда «Чебурашки» вернулась в Россию после родов в Аргентине

Ольга Кузьмина

Актриса Ольга Кузьмина сообщила в соцсетях, что вернулась в Россию после родов в Аргентине.

«Ура! Мы прилетели! Какое счастье снова увидеться с близкими! Хотя и не все смогли сегодня к нам приехать, но мы точно знаем, что в скором времени вся наша большая семья воссоединится. А пока радуемся встрече, обнимаемся и спешим домой!» — написала Кузьмина.

Звезда фильма «Чебурашка» 9 октября родила девочку Миру Марию от шоумена Евгения Апанасевича, за которого вышла замуж 8 июля 2023 года. Супруги в сентябре улетели в Аргентину, о чем они сообщали в соцсетях. Артистка не скрывала, что решила рожать за границей, но утверждала, что не планировала переезжать в другую страну.