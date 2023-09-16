Звезда «Чебурашки» ответила на слухи об эмиграции в Аргентину

Ольга Кузьмина, фото: соцсети

Актриса Ольга Кузьмина, озвучившая Чебурашку в одноименном фильме, опровергла в соцсетях слухи о том, что навсегда переехала в Аргентину.

Находящаяся в положении Кузьмина заявила, что приедет обратно в Россию через два месяца, когда родит ребенка. По словам звезды, дома ее ждут родные и близкие.

«Через два месяца мы уже вернемся обратно, втроем. Нас дома ждут близкие, любимые, родные люди! Мы уже друг по другу скучаем, хотя прошла только неделя. "Навсегда" мы бы с ними точно не расстались», — отметила 36-летняя артистка.

Звезда сериала «Кухня» также опровергла информацию о том, что не знала о перелете в другую страну и якобы это был сюрприз ее мужа. Артистка призналась, что она и супруг планировали поездку заранее — собирали все необходимые документы, справки и консультировались со врачом.

11 сентября стало известно, что Кузьмина отправилась в Аргентину. Целью поездки стала покупка квартиры.

7 июня Кузьмина объявила о беременности. Она ждет ребенка от мужа Евгения Апанасевича. У звезды родится дочь. Артистка также воспитывает сына Гордея от экс-супруга Алексея Терещенко.