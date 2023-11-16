Тимур Батрутдинов рассказал, кого сыграет в «Букиных»

Тимур Батрутдинов на съемках сериала «Букины»

Комик Тимур Батрутдинов в разговоре с Ura.ru рассказал, что сыграет антагониста в продолжении сериала «Счастливы вместе».

«Я самый отрицательный персонаж. Мне, Тимуру Батрутдинову, неудобно перед Букиными за своего персонажа. Я гаденыш с гаденьким лицом. Ну, не я, а мой персонаж. Я хороший!» — посмеялся Батрутдинов.

Он отметил, что в его жизни началась череда ролей отрицательных персонажей после съемок в «Мендельсоне» режиссера Гарика Петросяна. Комик считает, что сериал вырос вместе с фанатами и изменился. Он назвал семью Букиных главными телевизионными родственниками многих россиян по всей стране.