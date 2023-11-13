Звезда «Феррари» резко ответил на критику фильма

Кадр из фильма «Феррари»

Актер Адам Драйвер послал матом критика его роли в фильме «Феррари». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм показывали на кинофестивале Camerimage в Польше, и во время встречи со зрителями Драйвер, сыгравший в фильме главную роль и ставший исполнительным продюсером картины, потерял самообладание.

«Что думаете о сценах с авариями? Для меня они выглядели довольно жестко, радикально и, надо сказать, банально», — признался зритель.

Драйвер попросил задавать следующий вопрос. «Пошел [к черту], я не знаю», — выругался он.

В фильме Адам Драйвер играет итальянского конструктора, предпринимателя и автогонщика Энцо Феррари, основателя автомобилестроительной компании «Феррари» и одноименной автогоночной команды. Действие картины разворачивается летом 1957, когда компания Феррари переживает банкротство.

Известно, что Адам Драйвер расплакался на Венецианском кинофестивале после того, как зрители семь с половиной минут стоя аплодировали фильму «Феррари».