Глюкоза с дочерьми, дочь Киркорова и другие на премьере фильма

В Москве состоялась премьера семейной комедии « Моя ужасная сестра 2 » режиссера Александра Галибина . Фильм представили исполнители главных ролей София Петрова, Алена Малахова, Владимир Яглыч и Наталья Ионова (Глюк'Oza) , которую на премьере поддержали супруг и дочери, Лидия и Вера.

«Моя ужасная сестра 2» — продолжение истории про двух сводных сестер. По сюжету новой части, у Юли и Максима рождается еще одна девочка, которая становится любимицей сводных сестер Лены и Сони. Теперь родители отдают все свои силы и время малышке, а также пытаются решить проблемы в собственных отношениях. Тем временем, у старших сестер появляется новый повод для бунта.