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13 ноября 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Глюкоза с дочерьми, дочь Киркорова и другие на премьере фильма

Звезды поддержали выход комедии «Моя ужасная сестра 2»
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В Москве состоялась премьера семейной комедии «Моя ужасная сестра 2» режиссера Александра Галибина. Фильм представили исполнители главных ролей София Петрова, Алена Малахова, Владимир Яглыч и Наталья Ионова (Глюк'Oza), которую на премьере поддержали супруг и дочери, Лидия и Вера. 

«Моя ужасная сестра 2» — продолжение истории про двух сводных сестер. По сюжету новой части, у Юли и Максима рождается еще одна девочка, которая становится любимицей сводных сестер Лены и Сони. Теперь родители отдают все свои силы и время малышке, а также пытаются решить проблемы в собственных отношениях. Тем временем, у старших сестер появляется новый повод для бунта.

Первыми зрителями и гостями премьеры стали Катя Лель, Марюс Вайсберг, Михаил Башкатов с семьей, Виктория Галустян с детьми, Доминик Джокер и дети школы Joker school, Юлия Проскурякова, дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория, Сергей Филин с супругой, Жанна Эппле и многие другие.

В широкий прокат фильм «Моя ужасная сестра 2» выйдет 16 ноября.

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