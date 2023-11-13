«Ланфрен-ланфра»: Боярский спел для премьеры фильма про гардемаринов

В столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера фильма «Гардемарины 1787. Война» — второго фильма-продолжения саги Светланы Дружининой о гардемаринах.
Картину вместе с режиссером представили как знаменитые актеры, так и дебютанты: Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Владимир Суровцев, Олег Масленников-Войтов, Анна Семенович, Сергей Друзьяк, Ольга Машная, Ника Здорик, Андрей Лаптев, Даниил Зайцев и многие другие. С широкого экрана свои поздравления с премьерой зрителям и авторам фильма передал Михаил Боярский, который не смог присутствовать в зале в этот вечер.
По сюжету картины, легендарные гардемарины и их уже взрослые дети вновь встают на защиту родины. Героям предстоит проделать длинный путь из Мальты в Крым, где разворачивается война с Турцией, и принять участие в сражении под Кинбурном под началом Александра Суворова.
Звездными гостями мероприятия стали Лариса Лужина, Наталья Бондарчук, Анна Шатилова, Маргарита Шубина, Лариса Рубальская, Александр и Екатерина Стриженовы и другие.
В широкий прокат «Гардемарины 1787. Война» выйдут 16 ноября.