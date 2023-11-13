«Ланфрен-ланфра»: Боярский спел для премьеры фильма про гардемаринов

По сюжету картины, легендарные гардемарины и их уже взрослые дети вновь встают на защиту родины. Героям предстоит проделать длинный путь из Мальты в Крым, где разворачивается война с Турцией, и принять участие в сражении под Кинбурном под началом Александра Суворова.