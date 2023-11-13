Наверх
13 ноября 2023, новость

Хабенский собирается впервые выступить режиссером спектакля

Актер подчеркнул, что не планирует играть в этой постановке
Константин Хабенский

Актер и художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский в беседе с ТАСС заявил, что хочет попробовать себя в качестве театрального режиссера.

«Наверное, правильнее и спокойнее было бы свернуть [режиссерские] амбиции в трубочку и засунуть подальше. Но не скрою, желание попробовать у меня есть. Идеи тоже. Другой вопрос, что в итоге получится. Пока готовлюсь. Начнем репетировать весной, а выпустим, думаю, следующей осенью. Но в любом случае начнем», — подчеркнул Хабенский.

По словам артиста, ему удалось поработать с несколькими профессионалами театральной режиссуры. Хабенский считает, что это ремесло — «тяжелое и часто неблагодарное». Актера спросили, по какому произведению он планирует поставить свой первый театральный спектакль, на что Хабенский ответил, что это будет хорошо знакомая театру пьеса, однако названия раскрывать не стал.

Артист подчеркнул, что не планирует играть в этой постановке, так как будет сконцентрирован на задачах режиссера. Вместе с этим Хабенский выразил мнение, что после такого эксперимента все равно вернется к своей основной профессии.

Ранее Константин Хабенский назвал дату возвращения в большое кино.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Константин Хабенский
Асмус трогательно поздравила Меньшикова с днем рождения
Константин Хабенский получил поздравление из космоса
Путин поздравил МХАТ и МХТ с юбилеем
В театре Моссовета заявили, что сняли Домогарова с роли по просьбе актера
Богомолов рассказал, как «медленно приучал» зрителей к своим спектаклям
Хабенский «крайне удивлен», что возглавил рейтинг лучших актеров по опросу ВЦИОМ
Никита Ефремов рассказал, чем занимается его 16-летняя сестра
Юлия Ауг играет сумасшедшую, возомнившую себя Пугачевой
Поцелуй Пересильд и Тройника на сцене восхитил публику
Певцов объяснил свое нежелание сниматься в кино
Путин наградил Хабенского орденом Почета
Екатерина Волкова не смогла «выползти» на сцену из-за отравления
Скончавшейся Инне Чуриковой нашли замену в «Ленкоме»
Дочь Марка Захарова высказалась об отмененном спектакле «Ленкома»
Помощник Олега Табакова объяснил, почему артиста все боялись
Анджелина Джоли получила работу на Бродвее благодаря дочери
Звезда «Реальных пацанов» ушел из проекта из-за слов Хабенского
В «Современнике» отменили спектакли с Нееловой из-за болезни актрисы
Стал известен гонорар восьмилетней внучки Караченцова в театре
Певцов назвал причину ухода Дроздовой из «Современника»
Певцова уличили в лукавстве после слов о «Ленкоме» без Захарова
Дмитрий Певцов объяснил причину ухода из «Ленкома»
Театр отменил спектакль с участием задержанной актрисы Бабушкиной
В «Ленкоме» прокомментировали уход Марии Мироновой из театра
Леонид Якубович сыграет главную роль в театральной постановке
Звезда сериала «Убивая Еву» начала задыхаться во время спектакля
В штаб-квартире ООН в Вене прошел показ фильма «Нюрнберг»
Боярская и Хабенский играют Маму и Папу в «Малышариках»: первые фото
Спектакль с Серебряковым и Раппопорт в Екатеринбурге отменили
Куценко вспомнил, как отказался от роли в фильме с Брэдом Питтом
Звезда «Папиных дочек» призналась, что в работе ее мотивирует ипотека
Театр Наций отменил показы спектакля с участием Ахеджаковой
Актер «Гостьи из будущего» оценил первый трейлер ремейка фильма
Константин Хабенский заявил о возвращении в кино
Александр Збруев отметит 85-летие на сцене театра
Ахеджакова рассказала о планах после ухода из «Современника»
Министра культуры попросили запретить спектакль с Нагиевым
Петров, Михалкова, Ходченкова: все звезды на премии МХТ им. Чехова
Дава оценил выступление Муцениеце в эротическом шоу
Лия Ахеджакова попрощалась с «Современником»
Назначен новый главный режиссер МХАТа
Для спектакля с Александром Петровым на сцене театра установят ванну
Анатолий Белый сыграет Сталина в израильской постановке
В Риге отменили новый спектакль с Чулпан Хаматовой
Кончаловский нашел замену Домогарову в спектакле
Хабенский учредил премию Художественного театра
Роман Мадянов ушел из театра Маяковского
Басилашвили заступился за Ахеджакову после отмены спектакля
Никита Михалков впервые вышел на сцену после болезни
Директор «Ленкома» рассказал, кто может заменить Инну Чурикову
Новые трейлеры
Мятежная Луна
Трейлер (англ.)
Девица
Тизер (англ.)
Баба Мороз и тайна Нового Года
Трейлер
Головоломка 2
Тизер-трейлер (англ.)
Елки 10
Тизер
Рецепт любви
Дублированный трейлер
Охотники за привидениями: Ледяная империя
Тизер-трейлер (англ.)
Дрянные девчонки
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь