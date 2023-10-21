Наверх
21 октября 2023, новость

Хабенский назвал дату возвращения в большое кино

Актер заявил, что вернется в большой кинематограф в 2024 году
Константин Хабенский | Источник: Legion-Media.ru

Российский актер и художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский рассказал о том, когда планирует вернуться в большой кинематограф. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Народный артист России заявил, что хочет возобновить съемки в проектах в 2024 году, добавив, что ранее был занят театральной деятельностью.

«Не хочется делать две работы параллельно, учитывая, что работа в кино, наверное, мне больше знакома, а работа в качестве художественного руководителя театра — это новый университет в моей жизни. Приходится учиться многому, приходится знакомиться с разными людьми, постигать семимильными шагами те или иные предметы, руководства, управления. Но сейчас, мне кажется, уже появился просвет», — подчеркнул актер, выразив благодарность поклонникам, которые ждут его появления на экранах.

Артист добавил, что программа театра на новый сезон готова и команда культурного учреждения собрана, а потому в следующем году он сможет позволить себе «сделать время пребывания на съемочной площадке подольше», тогда как раньше мог выделить на участие в кинематографических картинах 3-5 дней.

Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
Солтберн
Трейлер (англ.)
Цикады
Трейлер
Слово пацана. Кровь на асфальте
Трейлер
Каникулы
Трейлер
Три мушкетера: Миледи
Трейлер (фр., англ.суб.)
Убийцы цветочной луны
Трейлер №3 (англ.)
Наполеон
Трейлер №2 (англ.)
Феррари
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь