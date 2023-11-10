Стажерка Universal случайно раскрыла дату выхода «Шрэка 5»

Кадр из мультфильма «Шрэк»

Проходившая стажировку в кинокомпании Universal Шрея Сачдев случайно раскрыла дату выхода мультфильма «Шрэк 5». Об этом сообщает TMZ.

В своем резюме девушка рассказала, что летом, в рамках стажировки, разрабатывала идеи по включению продакт-плейсмента в анимационный проект, а также отметила, что картина выйдет на экраны в 2025 году. Позже Сачдев удалила упоминание о мультфильме из своего профиля.

Сама студия Universal еще не раскрывала подробностей о выходе «Шрэка 5», однако, по данным издания, если пост стажерки окажется реальным, то кинокомпания объявит о дате релиза мультфильма в скором времени.