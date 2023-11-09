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9 ноября 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Киркоров, Гайдулян, Муцениеце и другие звезды на премьере фильма

Российские знаменитости поддержали выход картины «Легенда о самбо»
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30
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30
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В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ спортивной драмы «Легенда о самбо» режиссера Андрея Богатырева. Вместе с ним киноленту представили исполнители главных ролей, среди которых были Вольфганг Черни, Дмитрий Павленко, Антон Вохмин, Ольга Сташкевич и другие.

«Я доволен, что в фильме “Легенда о самбо” нам удалось сохранить основную часть группы фильма “Красный призрак”. Здорово, что у нас совпали творческие пути и видение того, что мы хотим показывать и рассказывать зрителям в кино», — подчеркнул режиссер, обращаясь к первым зрителям.

Среди звездных гостей премьеры были замечены Филипп Киркоров, Агата Муцениеце, Олеся Судзиловская, Александр Олешко, Сергей Шакуров, Лариса Удовиченко, Дарья Екамасова, Андрей Гайдулян, Александр Самойленко, Яна Крайнова и многие другие.

По сюжету, в Москву на Спартакиаду-1936 приглашены сильнейшие команды борцов. Состязаться придется не только спортсменам, но и мастерам боевых искусств. Один из них — Василий Ощепков (Черни) — с детства обучался искусству дзюдо в Японии. Другой — Виктор Спиридонов (Павленко) — прошел Русско-японскую войну и разрабатывал приемы для самообороны. Оба одержимы идеей создания национальной борьбы — так рождалось самбо.

В широкий прокат фильм «Легенда о самбо» выйдет 16 ноября.

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