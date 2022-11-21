Звезду фильма «Назад в будущее» наградили специальным «Оскаром»

Майкл Дж. Фокс с женой и детьми | Источник: Legion-Media.ru

Звезда «Назад в будущее» Майкл Дж. Фокс получил награду имени Джина Хершолта, которую Американская киноакадемия вручает за индивидуальный вклад в дело гуманизма. Об этом сообщает The Variety.

«Он не выбирал роль пациента с болезнью Паркинсона или защитника тех, кто страдает от заболевания. Но не сомневайтесь, что это его величайшая роль. Он — ярчайший пример того, как бороться и как жить. Фонд Майкла Дж. Фокса по исследованию болезни Паркинсона собрал более $1 млрд», — сказал ведущий Вуди Харрельсон при вручении Дж. Фоксу статуэтки.

В 2000 году Фокс основал Фонд Майкла Дж. Фокса для исследования болезни Паркинсона. Болезнь была диагностирована у него в 1991 году, когда актеру было 30 лет.