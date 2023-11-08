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8 ноября 2023, новость

Умер актер из «Джентльменов удачи»

Анатолий Яббаров скончался на 87-м году жизни
Анатолий Яббаров в фильме «Джентльмены удачи»

Советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, известный по фильму «Джентльмены удачи», умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает портал Kino-teatr.ru.

Уточняется, что артист скончался 6 ноября. Причина смерти не называется.

Анатолий Яббаров родился 24 августа 1937 года. С 1996 года служил в Государственном театре киноактера. В том же году получил звание Заслуженного артиста России.

Также актер снимался в экранизации романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» 1969 года, сериале «Фурцева. Легенда о Екатерине».

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