Умер актер из «Джентльменов удачи»

Анатолий Яббаров в фильме «Джентльмены удачи»

Советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, известный по фильму «Джентльмены удачи», умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает портал Kino-teatr.ru.

Уточняется, что артист скончался 6 ноября. Причина смерти не называется.

Анатолий Яббаров родился 24 августа 1937 года. С 1996 года служил в Государственном театре киноактера. В том же году получил звание Заслуженного артиста России.