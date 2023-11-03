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3 ноября 2023, новость

Названа дата начала съемок продолжения сериала «Одни из нас»

Съемки второго сезона были отложены из-за забастовки сценаристов
«Одни из нас»

Съемки второго сезона сериала «Одни из нас», снятого по игре The Last of Us, стартуют в начале 2024 года. Об этом сообщает Variety.

Генеральный директор HBO Кейси Блойс отметил, что забастовки сценаристов и актеров Голливуда задержали производство второго сезона популярного шоу. Предположительно, новый сезон The Last of Us выйдет не раньше 2025 года.

«Одни из нас» (The Last Of Us) — фантастический сериал HBO о постапокалиптическом мире, населенном опасными полулюдьми-полугрибами, которые могут убивать живых в считанные секунды. Шоу, основанное на одноименной компьютерной игре, стартовало 15 января 2023 года, стало одним из самых популярных и высоко оцененных проектов HBO и было продлено на второй сезон. 

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