Из-за забастовок приостановлена работа над новым сезоном «Одних из нас»

Кадр из сериала «Одни из нас»

Работу над вторым сезоном сериала «Одни из нас» (The Last Of Us) приостановили из-за забастовки Гильдии сценаристов США. Об этом сообщает Variety со ссылкой на собственные источники.

Производство остановилось на этапе кастинга. Отмечается, что у продолжения не было готового сценария, поскольку создатели Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин активно участвуют в забастовке.

По словам собеседников издания, если забастовка завершится в ближайшее время, то съемки новых эпизодов могут начаться в начале 2024 года в Ванкувере, как и было запланировано.

«Одни из нас» (The Last Of Us) — фантастический сериал HBO о постапокалиптическом мире, населенном опасными полулюдьми-полугрибами, которые могут убивать живых в считанные секунды. Шоу, основанное на одноименной компьютерной игре, стартовало 15 января 2023 года, стало одним из самых популярных и высоко оцененных проектов HBO и было продлено на второй сезон.