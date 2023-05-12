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12 мая 2023, новость

Из-за забастовок приостановлена работа над новым сезоном «Одних из нас»

Сообщается, что производство остановилось на этапе кастинга
Кадр из сериала «Одни из нас»

Работу над вторым сезоном сериала «Одни из нас» (The Last Of Us) приостановили из-за забастовки Гильдии сценаристов США. Об этом сообщает Variety со ссылкой на собственные источники.

Производство остановилось на этапе кастинга. Отмечается, что у продолжения не было готового сценария, поскольку создатели Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин активно участвуют в забастовке.

По словам собеседников издания, если забастовка завершится в ближайшее время, то съемки новых эпизодов могут начаться в начале 2024 года в Ванкувере, как и было запланировано.

«Одни из нас» (The Last Of Us) — фантастический сериал HBO о постапокалиптическом мире, населенном опасными полулюдьми-полугрибами, которые могут убивать живых в считанные секунды. Шоу, основанное на одноименной компьютерной игре, стартовало 15 января 2023 года, стало одним из самых популярных и высоко оцененных проектов HBO и было продлено на второй сезон.

Почему все в восторге от сериала «Одни из нас»

В начале мая стало известно, что сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат. Отмечалось, что контракт между Гильдией сценаристов Соединенных Штатов и голливудскими студиями истекает 1 мая. Переговоры между сторонами не привели к какому-либо результату. По словам одного из руководителей Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, «забастовка станет вызовом для всей отрасли».

Ранее сообщалось, что забастовка сценаристов приостановила работу над приквелом «Игры престолов» и финалом «Очень странных дел».

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