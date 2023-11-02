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2 ноября 2023, фоторепортажСъемки

Александрова и фавориты: продолжение «Екатерины» возвращается в эфир

Новый сезон исторической саги с Мариной Александровой готовится к премьере
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26
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26
фотографий

На телеканале «Россия 1» к премьере готовится новый, четвертый сезон исторической саги «Екатерина» с подзаголовком «Фавориты», который продолжит повествование о царствовании и личной драме российской императрицы.

В роли Екатерины Великой на экране вновь предстанет Марина Александрова. «Моя героиня занимает особое место не только в моей творческой биографии, но и в жизни в целом, — признается актриса. — Екатерина многому меня учит: подглядывая за ней, я что-то беру себе, а что-то отвергаю в своей жизни».

Действие сериала происходит в 1779 году. Екатерину II с подачи княгини Дашковой (Анна Ковальчук), ближайшей соратницы императрицы, в Европе все называют Великой. Рядом с Екатериной находится князь Потемкин (Владимир Яглыч), ее бывший фаворит и венчанный супруг.

Однако личная жизнь императрицы полна страстей и любовных интриг, а фавориты сменяют друг друга. Большой любовью Екатерины становится Александр Ланской (Сергей Новосад), но судьба готовит ей новые испытания. Несмотря на это, она не забывает о государственных делах, и один из ее важных планов — издать манифест о престолонаследии.

Государыня решает передать трон внуку Александру, минуя законного наследника — своего сына Павла (Павел Табаков). Но цесаревич не собирается уступать и готов бороться за власть до конца.

В сериале также снялись Михаил Горевой, Николай Иванов, Дмитрий Астрахан и многие другие.

Премьера многосерийного исторического фильма «Екатерина. Фавориты» состоится на телеканале «Россия 1» 6 ноября в 21.30.

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