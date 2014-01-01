1779 год. Императрица Екатерина II — на пике своего величия. В Европе ее уже называют «Великой» с подачи влиятельной княгини Дашковой, которая впоследствии возвращается в Россию и становится ближайшей сподвижницей императрицы. Светлейший князь Потемкин, бывший фаворит, венчанный супруг Екатерины, остается ее верным соратником и фактически вторым лицом в государстве. Однако личная жизнь императрицы, как и прежде, полна страстей и любовных интриг. Отныне под чутким руководством Потемкина новые фавориты Екатерины то и дело сменяют друг друга. И один из них, Александр Ланской, становится ее настоящей любовью. Но судьба приготовила императрице новые испытания. Несмотря на то, что ее сердце разбито, Екатерина не забывает о масштабных государственных планах. И среди них — манифест о престолонаследии. Императрица решает передать трон внуку Александру, минуя законного наследника — своего сына Павла. Но Павел не собирается уступать своих прав и будет бороться до конца. Начинается новая схватка за власть.