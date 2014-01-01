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Екатерина

Екатерина, 4-й сезон. Фавориты

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Сюжет 4 сезона:

1779 год. Императрица Екатерина II — на пике своего величия. В Европе ее уже называют «Великой» с подачи влиятельной княгини Дашковой, которая впоследствии возвращается в Россию и становится ближайшей сподвижницей императрицы. Светлейший князь Потемкин, бывший фаворит, венчанный супруг Екатерины, остается ее верным соратником и фактически вторым лицом в государстве. Однако личная жизнь императрицы, как и прежде, полна страстей и любовных интриг. Отныне под чутким руководством Потемкина новые фавориты Екатерины то и дело сменяют друг друга. И один из них, Александр Ланской, становится ее настоящей любовью. Но судьба приготовила императрице новые испытания. Несмотря на то, что ее сердце разбито, Екатерина не забывает о масштабных государственных планах. И среди них — манифест о престолонаследии. Императрица решает передать трон внуку Александру, минуя законного наследника — своего сына Павла. Но Павел не собирается уступать своих прав и будет бороться до конца. Начинается новая схватка за власть.

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Серии 4-го сезона

1 серия
Дата выхода:5 октября
2 серия
Дата выхода:5 октября
3 серия
Дата выхода:5 октября
4 серия
Дата выхода:5 октября
Сезоны сериала
Постер undefined: 1 сезон
1 сезон10 серий, 2014
Постер Взлет: 2 сезон
2 сезон, «Взлет»12 серий, 2017
Постер Самозванцы: 3 сезон
3 сезон, «Самозванцы»16 серий, 2019
Постер Фавориты: 4 сезон
4 сезон, «Фавориты»
16 серий, 2023
4-й сезон сериала «Екатерина» еще нельзя посмотреть онлайн, зато 6038 фильмов, 1509 сериалов и 59 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.

Трейлеры

2

Кадры

29
29
фотографий
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4 сезон сериала Екатерина онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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