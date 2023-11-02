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2 ноября 2023, фоторепортажСъемки

Тарасова, Бикович и пышные балы: как снимали «Холопа 2»

Героиня продолжения популярной комедии окажется на «перевоспитании» в Санкт-Петербурге 1812 года
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Появились первые кадры с площадки продолжения популярной комедии Клима Шипенко «Холоп» — «Холоп 2».

Главные роли во второй части исполнили Аглая Тарасова и Милош Бикович, по словам которого, в новом фильме появятся «изысканные нотки», которых не было в первом «Холопе»: «Масштабные декорации, исторические костюмы, особая атмосфера».

Дело в том, что для «пункта перевоспитания» главной героини, «мажорки» Кати, авторы продолжения выбрали Санкт-Петербург 1812 года с его пышными балами, эпическими битвами, канонадами и блеском кавалерии.

По признанию Аглаи Тарасовой, до этого она никогда не участвовала в костюмированных проектах той эпохи, и особенно сложно ей дались именно съемки сцен бала — ведь приходилось исполнять сложные хореографические элементы в исторических костюмах. «Я не представляю, как девушки той эпохи выдерживали это все, потому что корсеты давят невероятно, дышать нечем, передвигаться жарко и тесно. И при этом еще нужно танцевать».

Создатели отмечают, что всего для героини Аглаи Тарасовой было создано более 15 исторических нарядов.

«Новая часть. Новые масштабы. Новые сцены, которые я никогда не снимал. Например, для съемок бала со сложной хореографией и множеством актеров массовки я изучил все похожие сцены в мировом кинематографе: все “Анны Каренины”, “Золушки”, “Война и мир”, “Мария-Антуанетта”. Смотрел, как они срежиссированы, чтобы найти моменты, где я мог бы привнести в своей картине что-то новое», — признался Клим Шипенко.

В картине также заняты Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Александр Самойленко, Наталья Рогожкина, Кирилл Нагиев, Софья Зайка и другие.

В широкий прокат комедия «Холоп 2» выйдет 1 января 2024 года.

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