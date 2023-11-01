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1 ноября 2023, новость

Сын Евгения Леонова рассказал, из-за чего ругался с отцом

Актер объяснил, что ему не нравилось, когда папа учил его водить машину
Андрей Леонов | Источник: PersonaStars

Андрей Леонов, сын советского актера Евгения Леонова и звезда ситкома «Папины дочки», стал гостем нового выпуска программы «Звезды сошлись» на НТВ. Темой эфира стали автомобили, и Андрей Евгеньевич рассказал, что в 13 лет отец предложил ему покататься на машине.

Артист доверил наследнику автомобиль, на котором снимался в фильме «Гонщики». Леонов-младший признался, что были моменты, когда он ненавидел родителя из-за того, что тот сидел рядом и постоянно говорил ему, как вести машину.

«Он сидел рядом и все время мне под руку говорил: “Сынок, столбы мелькают!” Я говорю: “Да, пап, я еду 40 километров” А он все время отвечал: “Соизмеряй”. Я так возненавидел и слово “соизмеряй”, и папу временами недолюбливал. Это были страшные моменты, когда он внезапно кричал, я вылезал из машины и отказывался ехать дальше. С этого момента я не люблю, когда кто-то мне вообще делает замечания», — разоткровенничался 64-летний актер.

Однако позже он начал учить свою супругу вождению и тоже давал ей наставления. Спустя время Леонов смог себя контролировать и молчать, когда жена за рулем. Он понимает, что своими замечаниями может сделать только хуже.

Напомним, Андрей Леонов родился в браке советского актера Евгения Леонова и Ванды Стойловой, сотрудницы литературного отдела Театра имени Ленинского комсомола. Он дебютировал в кино, когда ему было всего 13 лет. Актер вместе с отцом снялся в фильме «Гонщики».

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