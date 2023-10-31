Евгений Петросян впервые снимется в кино

Евгений Петросян

Евгений Петросян впервые снимется в фильме. Об этом стало известно на очной защите уникальных авторских анимационных национальных фильмов в Фонде кино.

78-летний артист появится в киноленте «Манюня: Путешествие в Москву» режиссера Дениса Гуляра. Какая именно роль достанется Петросяну, пока неизвестно.

«Путешествие в Москву» станет уже третьим фильмом по мотивам сериала «Манюня» о дружбе двух армянских школьниц, в основу которого легла книга-бестселлер Наринэ Абгарян. По сюжету, Манюня вместе с друзьями отправится в Москву. У нее есть большая мечта — побывать на концерте «Песняров».

Однако вместо этого героиню ждут захватывающие приключения в цирке на Цветном бульваре, на Красной площади и в других местах столицы.