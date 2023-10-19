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19 октября 2023, новость

Арбенина призналась, что не хотела сниматься в сериале Германики

Исполнительница заявила, что вышла на площадку только благодаря «дару убеждения» режиссера
Диана Арбенина

Лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина вспомнила, что изначально отказалась от съемок во втором сезоне сериала «Обоюдное согласие» постановщицы Валерии Гай Германики. Об этом исполнительница заявила в беседе с НСН.

«Я рада, что Лере удалось убедить меня сниматься в кино. Честно говоря, получив предложение, я сразу отказалась, и только дар убеждения нашего режиссера заставил меня выйти на площадку», — подчеркнула певица.

Арбенина добавила, что сейчас команда шоу находится в самом начале съемочного процесса. Однако исполнительница считает, что работа уже «выходит интересная».

«Мне нравится ее [Германики] художественный творческий метод, основанный, прежде всего, на органике людей. То же самое я делаю на своих концертах, максимально доверяя публике и выступая в роли дирижера», — отметила артистка.

Сюжет первых эпизодов «Обоюдного согласия» был посвящен девушке, которая подверглась насилию на вечеринке старых друзей. В 2023 году сериал вошел в официальную программу 7-го Берлинского международного фестиваля сериалов (Berlin International TV Series Festival).

Главной героиней во втором сезоне станет женщина Марина, которую обвиняют в нападении с ножом на мужа — предпринимателя и многодетного отца. В процессе расследования выясняется, что при жизни Григорий был настоящим чудовищем.

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