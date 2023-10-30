Константин Хабенский получил поздравление из космоса

Российский актер и худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский заявил, что в 125-летний юбилей театра получил поздравление из космоса. Его слова приводит издание «7 дней».

«Сегодняшний МХТ находится в поисках тем, он перегружен работой, и это здорово. Мы занимаемся хулиганством, но со смыслом и с человеческим содержанием... Набрались наглости создавать новые традиции: учредили премию Художественного театра, сотрудничаем с Роскосмосом — сегодня космонавты поздравили нас с орбиты», — поделился Хабенский перед премьерой постановки «9 ряд. 10, 11 место», созданной к юбилею учреждения культуры.