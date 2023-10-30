Наверх
30 октября 2023, новость

Константин Хабенский получил поздравление из космоса

Космонавты поздравили худрука МХТ с юбилеем театра
Константин Хабенский | Источник: PersonaStars

Российский актер и худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский заявил, что в 125-летний юбилей театра получил поздравление из космоса. Его слова приводит издание «7 дней».

«Сегодняшний МХТ находится в поисках тем, он перегружен работой, и это здорово. Мы занимаемся хулиганством, но со смыслом и с человеческим содержанием... Набрались наглости создавать новые традиции: учредили премию Художественного театра, сотрудничаем с Роскосмосом — сегодня космонавты поздравили нас с орбиты», — поделился Хабенский перед премьерой постановки «9 ряд. 10, 11 место», созданной к юбилею учреждения культуры.

Отмечается, что действие спектакля разворачивается как на сцене, так и в зрительном зале МХТ. Ведущие роли исполнили актеры Станислав Любшин и Наталья Тенякова, которые сыграли влюбленную пару.

Юбилейный вечер, в ходе которого и состоялась премьера спектакля, посетили такие звезды, как Ирина Пегова, Елизавета Боярская и Максим Матвеев, Константин и Софья Эрнст, Сергей БезруковИрина Апексимова, Валерий Николаев, Виктория Исакова, Юрий Мороз, Михаил Пореченков с сыном Владимиром Любимцевым, Татьяна Навка, Анна Чиповская, Полина Гагарина и многие другие. Смотрите фото в галерее ниже.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Анна Чиповская
Софья Эрнст
Путин поздравил МХАТ и МХТ с юбилеем
Максим Матвеев
Валерий Николаев
Хабенский «крайне удивлен», что возглавил рейтинг лучших актеров по опросу ВЦИОМ
Юрий Мороз
Михаил Пореченков
К 50-летию Сергея Безрукова: топ-7 народно любимых ролей актера
Татьяна Навка
Константин Хабенский
Монике Беллуччи — 59: самые страстные фото и роли итальянской дивы
Владимир Любимцев
Сергей Безруков
Путин наградил Хабенского орденом Почета
Виктория Исакова
Ирина Апексимова
Владимир Путин поздравил Татьяну Доронину с 90-летием
Полина Гагарина
Елизавета Боярская
Сломавший «Принцессу Турандот» мужчина оказался актером
Ирина Пегова
Константин Эрнст
К 90-летию Татьяны Дорониной: 6 незабываемых ролей ни на кого не похожей актрисы
Киану и его женщины: 10 главных кинороманов Ривза
Путин поздравил Елену Проклову с 70-летием
Сергей Гармаш отмечает 65-летие
Звезды «Молодежки» воссоединятся спустя 10 лет
80 лет Роберту Де Ниро: любопытные факты о жизни мастера перевоплощений
Холли Берри отпраздновала 57-летие в стиле Барби
Кончаловский трогательно поздравил Высоцкую с 50-летием
Энистон и Кокс поздравили Лизу Кудроу с 60-летием
Юлия Высоцкая отметила 20-летие программы «Едим дома»
Кевина Спейси полностью оправдали в суде в день его рождения
Райан Рейнольдс пикантно поздравил Сандру Буллок с 59-летием
Путин поздравил оператора «Гардемаринов» Мукасея с 85-летием
Хайек показала фото с молодыми Лопез и Аффлеком в день 54-летия певицы
Отмечающая 54-летие Дженнифер Лопез показала пикантное фото
Звезда «Реальных пацанов» ушел из проекта из-за слов Хабенского
Домогаров порассуждал о звездной болезни и возвращении в «Гардемарины»
Владимир Путин поздравил Сергея Бодрова с юбилеем
Евгений Цыганов поздравил с 40-летием супругу Юлию Снигирь
В штаб-квартире ООН в Вене прошел показ фильма «Нюрнберг»
Путин поздравил мультсериал «Смешарики» с 20-летием
Самый обаятельный и привлекательный: 12 всеми любимых ролей Александра Абдулова
Ярмольник вспомнил о последней встрече с Александром Абдуловым
Боярская и Хабенский играют Маму и Папу в «Малышариках»: первые фото
Куценко вспомнил, как отказался от роли в фильме с Брэдом Питтом
К дню рождения Одри Хепберн: самые красивые кадры с величайшей актрисой
Актер «Гостьи из будущего» оценил первый трейлер ремейка фильма
Нежный проходимец, безумный Пьеро: к 90-летию великого Бельмондо
Константин Хабенский заявил о возвращении в кино
Александр Збруев отметит 85-летие на сцене театра
Петров, Михалкова, Ходченкова: все звезды на премии МХТ им. Чехова
Путин поздравил Александра Митту с 90-летним юбилеем
Семья поздравила Брюса Уиллиса с днем рождения
Владимир Путин поздравил Ирину Купченко с 75-летием
Ахеджакова выступит за рубежом после отмены спектаклей в «Современнике»
Хабенский учредил премию Художественного театра
К 95-летию Вячеслава Тихонова: незабываемые роли великого актера
Россияне назвали любимых героев фильмов Гайдая
Екатерине Климовой — 45: самые яркие роли красавицы-актрисы
Гений меланхолии: 7 магнетических фильмов-настроений Джима Джармуша
Светлане Ходченковой — 40: самые дерзкие и сильные роли актрисы
МХТ им. Чехова отменил спектакль «Лес» с Назаровым
Сергей Газаров в день 65-летия выйдет на сцену
Новые трейлеры
Екатерина
Трейлер (4 сезон)
Убийца
Трейлер (англ.)
Волшебный участок
Трейлер
Лунатики
Трейлер
Крупный улов
Трейлер (англ.)
Корона
Трейлер (6 сезон, англ.)
Злобные маленькие письма
Трейлер (англ.)
По Фрейду
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь