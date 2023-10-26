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26 октября 2023, новость

Путин поздравил МХАТ и МХТ с юбилеем

В поздравительной телеграмме президент России отметил великую историю театра
Фото: пресс-служба МХАТа им. Горького

Президент России Владимир Путин поздравил со 125-летием коллективы Московского Художественного театра имени Чехова (МХТ) и Московского Художественного академического театра имени Горького (МХАТ). Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Великая история Московского Художественного театра насыщена яркими, незабываемыми событиями, громкими премьерами, блистательным созвездием имен выдающихся драматургов и писателей, художников, режиссеров и актеров. Своим творчеством они задали высочайшую планку мастерства, заложили традиции созидания, смелого творческого поиска и беззаветного служения сцене, передающиеся из поколения в поколение», — написал президент.

По мнению президента, именно этот театр предопределил пути развития отечественного и мирового театрального искусства и кинематографа, оказал огромное влияние на развитие общественной мысли.

«Шли годы, сменялись эпохи, но Московский Художественный театр всегда оставался в гуще общественной и культурной жизни страны, формировал у зрителей тонкий художественный вкус и, благодаря царящей здесь особой, вдохновляющей атмосфере, неизменно пользовался искренней любовью публики», — отметил президент, выразив уверенность, что мхатовцы будут хранить наследие предшественников и приумножать славу театра.

Московский Художественно-Общедоступный театр открылся в 1898 году, а в 1987 году в результате творческих разногласий коллектив разделился на две труппы: Московский Художественный академический театр имени А.П. Чехова в Камергерском переулке и Московский Художественный академический театр имени М. Горького на Тверском бульваре.

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