Муцениеце возмутила поклонников образом для вечеринки

Агата Муцениеце опубликовала серию снимков с хеллоуинской вечеринки, которая прошла в кабаре-театре Crave. 34-летняя актриса надела черное платье, купленное, по ее словам, на рынке в Дубае, и сделала мрачный макияж. Образ звезда дополнила спящей куклой-пупсом, которую одолжила у дочери Мии.
«Честно, кукла произвела большое впечатление на всех! Образ получился жуткий, как и хотелось. Все куклу покачали, потанцевали с ней», — отметила Муцениеце.
Образ звезды не оценили подписчики. Больше всего критики вызвал именно пупс. Многие отметили, что подобные фото неуместны в текущих реалиях. Некоторые пользователи соцсети предположили, что Агата слишком много работает в последнее время и не успевает следить за ситуацией в мире.
Ранее Агата Муцениеце удивила откровенным фото, на котором она прикрыла нагое тело воздушными шарами.