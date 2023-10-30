Наверх
30 октября 2023, новость

Муцениеце возмутила поклонников образом для вечеринки

Комментаторы отметили, что наряд получился жутким, и назвали поведение актрисы неуместным

Агата Муцениеце опубликовала серию снимков с хеллоуинской вечеринки, которая прошла в кабаре-театре Crave. 34-летняя актриса надела черное платье, купленное, по ее словам, на рынке в Дубае, и сделала мрачный макияж. Образ звезда дополнила спящей куклой-пупсом, которую одолжила у дочери Мии.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Честно, кукла произвела большое впечатление на всех! Образ получился жуткий, как и хотелось. Все куклу покачали, потанцевали с ней», — отметила Муцениеце.

Образ звезды не оценили подписчики. Больше всего критики вызвал именно пупс. Многие отметили, что подобные фото неуместны в текущих реалиях. Некоторые пользователи соцсети предположили, что Агата слишком много работает в последнее время и не успевает следить за ситуацией в мире.

Ранее Агата Муцениеце удивила откровенным фото, на котором она прикрыла нагое тело воздушными шарами.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце удивила откровенным фото
Агата Муцениеце мечтает сыграть Бабу-Ягу
Агата Муцениеце рассказала, что «переборола страх позора»
Муцениеце устроила на балконе страстные танцы в бикини
Муцениеце объяснила, почему не хочет, чтобы дети шли по ее стопам
Долина, Самбурская и Муцениеце появятся в новом сериале: первые кадры
Муцениеце показала себя в платье из своих фото
Агата Муцениеце показала себя в новом необычном образе
Муцениеце показала фигуру в ярком купальнике
Муцениеце в новом образе стала похожа на жену Прилучного Брутян
Якубович играет отца Муцениеце в продолжении «Честного развода»: первые фото
Муцениеце и Робак вернутся к своим ролям в «Честном разводе 3»
Муцениеце играет мать дочки Жукова в новом сериале: первые фото
Муцениеце рассказала, почему не полетела на съемки в космос
Водонаева оценила выступление Муцениеце в эротическом шоу
Дава оценил выступление Муцениеце в эротическом шоу
Пегова, Михалкова, Гришаева посетили премьеру фильма с Табаковым
По следам Варнавы: Муцениеце выступит в кабаре-шоу «Абсолютно другая нага»
Муцениеце представила мультфильм, где озвучила одну из главных ролей
Муцениеце, Кузьмина, Самбурская посетили премьеру фильма с Ефремовым
Агата Муцениеце мечтает сыграть «одержимого демонами убийцу»
Киркоров с детьми, Муцениеце, Галустян посетили кинопремьеру
Агата Муцениеце представила продолжение комедии со своим участием
Агата Муцениеце стала членом жюри «Ледникового периода»
Муцениеце и Робак снова играют пару: фото со съемок «Честного развода 2»
СМИ: в Москве стартовали съемки шоу «Голос. Дети»
Агата Муцениеце вернется в «Голос. Дети» в качестве соведущей
Муцениеце, Бабенко и другие актеры посетили показ нового фильма с Хаматовой
Хабаров заменит главного героя в сериале с Муцениеце
Табаков с мамой, Гренц, Муцениеце и другие на премьере фильма
Безрукова, Чадов, Муцениеце: звезды на закрытии «Горький fest»
Муцениеце, Куркова и юные звезды на кинофестивале: фоторепортаж
Учитель с дочкой, Муцениеце и другие звезды на кинопремьере
Водонаева, Хилькевич и Борщева с детьми на премьере
Муцениеце, Прилучный и другие на премьере романтической комедии
Муцениеце раскрыла свой гонорар за съемочный день
Поцелуй с Милохиным, стриптиз с Муцениеце: финал шоу на льду
Муцениеце раскрыла гонорар участников «Ледникового периода»
Утяшева, Манижа, Муцениеце на премьере «Дома Gucci»
Муцениеце снимается в сериале о трудных подростках: первые фото
Муцениеце призналась, что готова сниматься в фильмах с Прилучным
Муцениеце пожаловалась на занижение оценок в телешоу
Стрелявший на съемках Болдуин нарядился чудовищем к Хэллоуину
В Лос-Анджелесе установили куклу-убийцу из «Игры в кальмара»
Судзиловская, Бондарчук, Водонаева: звезды на премьере «Чаки»
Муцениеце пожелала полететь в космос и получить «Оскар»
Бородина, Милохин, Муцениеце вышли на лед в телешоу: первые фото
Горбачева, Муцениеце, Зудина с Табаковым, Дорн на кинофестивале
Муцениеце, Зудина с Табаковым на открытии фестиваля Пореченкова
Кожевникова с детьми, Муцениеце и другие звезды на кинопремьере
Новые трейлеры
Убийца
Трейлер (англ.)
Волшебный участок
Трейлер
Лунатики
Трейлер
Крупный улов
Трейлер (англ.)
Корона
Трейлер (6 сезон, англ.)
Злобные маленькие письма
Трейлер (англ.)
По Фрейду
Трейлер (англ.)
Воздух
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь