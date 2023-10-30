Муцениеце возмутила поклонников образом для вечеринки

Агата Муцениеце опубликовала серию снимков с хеллоуинской вечеринки, которая прошла в кабаре-театре Crave. 34-летняя актриса надела черное платье, купленное, по ее словам, на рынке в Дубае, и сделала мрачный макияж. Образ звезда дополнила спящей куклой-пупсом, которую одолжила у дочери Мии.

<div id="vk_post_-48064554_29825"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_29825", -48064554, 29825, 'ehoe58ygyJVd4kSMiV7wjJTbsHQ'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Честно, кукла произвела большое впечатление на всех! Образ получился жуткий, как и хотелось. Все куклу покачали, потанцевали с ней», — отметила Муцениеце.

Образ звезды не оценили подписчики. Больше всего критики вызвал именно пупс. Многие отметили, что подобные фото неуместны в текущих реалиях. Некоторые пользователи соцсети предположили, что Агата слишком много работает в последнее время и не успевает следить за ситуацией в мире.