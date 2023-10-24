Агата Муцениеце удивила откровенным фото

«Сказать, что это лучший театр, — ничего не сказать. Все, кто был тут хоть один раз, запоминают это навсегда. Это настоящая магия искусства, никакой пошлости, только красота человеческого бытия и любви! Каждое шоу, каждый артист, каждый вообще человек тут не случайны! Crave заставили меня снова поверить, что я избранная. Буду благодарна за это всегда! Быть сексуальным — это не грех!» — заявила звезда.