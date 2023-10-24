Агата Муцениеце удивила откровенным фото

Агата Муцениеце ко дню рождения кабаре-театра Crave, где она играет в спектакле «Абсолютно другая нага», опубликовала откровенное фото. На снимке 34-летняя актриса запечатлена практически обнаженной — ее тело прикрывают лишь воздушные шарики.
Муцениеце отметила, что счастлива работать в театре, который помог ей понять, что она избранная.
«Сказать, что это лучший театр, — ничего не сказать. Все, кто был тут хоть один раз, запоминают это навсегда. Это настоящая магия искусства, никакой пошлости, только красота человеческого бытия и любви! Каждое шоу, каждый артист, каждый вообще человек тут не случайны! Crave заставили меня снова поверить, что я избранная. Буду благодарна за это всегда! Быть сексуальным — это не грех!» — заявила звезда.
Напомним, весной этого года Агата Муцениеце дебютировала в спектакле «Абсолютно другая нага», предшественницей которого стала нашумевшая провокационная постановка «Абсолютно нага», где главную роль исполняла Екатерина Варнава. Звезда комедии «Честный развод» и бывшая жена Павла Прилучного признавалась, что ради участия в постановке приводила себя в форму, так как на сцену она выходит практически обнаженной.