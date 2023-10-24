Наверх
24 октября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Агата Муцениеце удивила откровенным фото

Для снимка актриса использовала воздушные шарики вместо одежды

Агата Муцениеце ко дню рождения кабаре-театра Crave, где она играет в спектакле «Абсолютно другая нага», опубликовала откровенное фото. На снимке 34-летняя актриса запечатлена практически обнаженной — ее тело прикрывают лишь воздушные шарики.

Муцениеце отметила, что счастлива работать в театре, который помог ей понять, что она избранная.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сказать, что это лучший театр, — ничего не сказать. Все, кто был тут хоть один раз, запоминают это навсегда. Это настоящая магия искусства, никакой пошлости, только красота человеческого бытия и любви! Каждое шоу, каждый артист, каждый вообще человек тут не случайны! Crave заставили меня снова поверить, что я избранная. Буду благодарна за это всегда! Быть сексуальным — это не грех!» — заявила звезда.

Напомним, весной этого года Агата Муцениеце дебютировала в спектакле «Абсолютно другая нага», предшественницей которого стала нашумевшая провокационная постановка «Абсолютно нага», где главную роль исполняла Екатерина Варнава. Звезда комедии «Честный развод» и бывшая жена Павла Прилучного признавалась, что ради участия в постановке приводила себя в форму, так как на сцену она выходит практически обнаженной.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Телеведущая Екатерина Андреева восхитила смелым образом
41-летняя Марина Александрова показала откровенное фото в саду
Агата Муцениеце мечтает сыграть Бабу-Ягу
Светлана Ходченкова впечатлила поклонников смелыми фото
58-летняя Элизабет Херли показала фигуру в купальнике с глубоким декольте
Безрукова показала фигуру в купальнике на фото времен своей молодости
Регина Тодоренко показала фигуру в бикини на отдыхе
Ляйсан Утяшева показала откровенные фото из ванной
Энистон полностью обнажилась для съемок постельной сцены в «Утреннем шоу»
40-летняя звезда «Великолепного века» снялась топлес
Юлия Пересильд показала фигуру в купальнике
67-летняя звезда «Секса в большом городе» снялась в откровенной фотосессии
Агата Муцениеце рассказала, что «переборола страх позора»
54-летняя Дженнифер Энистон снялась в смелом образе для журнала
56-летняя Литвинова снялась в откровенной фотосессии для журнала
50-летняя Юлия Высоцкая похвасталась фигурой в купальнике
Екатерина Климова восхитила кадрами нежной фотосессии
Муцениеце устроила на балконе страстные танцы в бикини
Бывшая девушка Петрова показала фото в мини после его свадьбы
58-летняя Элизабет Херли показала фигуру в купальнике
Иду Галич сравнили с Моникой Беллуччи и Наталией Орейро
Екатерина Волкова показала стройную фигуру у бассейна
Екатерина Шпица показала стройную фигуру в купальнике
Глюкоза показала откровенные фото у бассейна
Звезда «Клона» показала новые дерзкие фото
Муцениеце объяснила, почему не хочет, чтобы дети шли по ее стопам
Долина, Самбурская и Муцениеце появятся в новом сериале: первые кадры
56-летняя Сальма Хайек показала стройную фигуру в купальнике
43-летняя звезда «Не родись красивой» показала себя в купальнике
55-летняя Валерия показала стройную фигуру в купальнике
Звезда «Клона» Джованна Антонелли неузнаваема в новой откровенной фотосессии
Муцениеце показала себя в платье из своих фото
Светлана Ходченкова показала себя на отдыхе
Звезда «Зимородка» Афра Сарачоглу показала фигуру в купальнике
Самбурскую сравнили с Меган Фокс из-за смелой фотосессии
Ляйсан Утяшева показала стройную фигуру в купальнике на отдыхе
48-летняя Ева Лонгория показала фото в бикини
45-летняя Климова устроила смелую фотосессию у бассейна
Кристина Асмус показала изменившуюся фигуру в купальнике
Агата Муцениеце показала себя в новом необычном образе
45-летняя Пегова показала себя на отдыхе на Алтае
Муцениеце показала фигуру в ярком купальнике
Толкалина ответила подписчикам на критику ее откровенных фото
40-летняя звезда «Уральских пельменей» поразила фигурой в купальнике
Надежда Бабкина показала себя на отдыхе в Крыму
Ида Галич похвасталась стройной фигурой в купальнике
Отмечающая 54-летие Дженнифер Лопез показала пикантное фото
57-летняя Екатерина Андреева уехала на отдых в Арктику
48-летняя Ева Лонгория показала роскошную фигуру в купальнике
Самбурская снялась в откровенной фотосессии
Новые трейлеры
Убийца
Трейлер (англ.)
Волшебный участок
Трейлер
Лунатики
Трейлер
Крупный улов
Трейлер (англ.)
Корона
Трейлер (6 сезон, англ.)
Злобные маленькие письма
Трейлер (англ.)
По Фрейду
Трейлер (англ.)
Воздух
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь