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30 октября 2023, новость

Муж Меньшовой объяснил, почему не хочет сниматься с ней

Игорь Гордин рассказал о неудачном опыте совместной работы с женой
Юлия Меньшова и Игорь Гордин

В недавнем интервью изданию «7 Дней» Игорь Гордин, супруг актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой, рассказал, что предпочитает не работать с родственниками, в том числе и с женой.

Гордин и Меньшова вместе снимались в сериале «Преступление будет раскрыто». По словам 58-летнего актера, им обоим эта работа далась непросто.

«Играли мужа и жену в разводе. Вышло два сезона, продюсеры планировали продолжить проект. Но мы с Юлей отказались, потому что увидели: в какой-то момент сценарий начал выруливать совсем уж в абсурдную сторону... В первый съемочный день вообще не знал, как себя вести. Так что предпочитаю, чтобы это все было по отдельности: дом, семья и работа, съемки», — рассказал актер.

Гордин также признался, что они с женой были против того, чтобы дети связывали жизнь с кинематографом. Однако старший сын Андрей окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ, а сейчас занимается режиссурой. Младшая дочь Таисия сначала изучала медиакоммуникации в Высшей школе экономики, но потом перепоступила в Школу-студию МХАТ на продюсерский факультет.

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