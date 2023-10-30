Муж Меньшовой объяснил, почему не хочет сниматься с ней

Юлия Меньшова и Игорь Гордин

В недавнем интервью изданию «7 Дней» Игорь Гордин, супруг актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой, рассказал, что предпочитает не работать с родственниками, в том числе и с женой.

Гордин и Меньшова вместе снимались в сериале «Преступление будет раскрыто». По словам 58-летнего актера, им обоим эта работа далась непросто.

«Играли мужа и жену в разводе. Вышло два сезона, продюсеры планировали продолжить проект. Но мы с Юлей отказались, потому что увидели: в какой-то момент сценарий начал выруливать совсем уж в абсурдную сторону... В первый съемочный день вообще не знал, как себя вести. Так что предпочитаю, чтобы это все было по отдельности: дом, семья и работа, съемки», — рассказал актер.