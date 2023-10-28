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28 октября 2023, статьяОбзоры

5 мультфильмов СССР, которые стали хитами за границей

«Снежная королева», «Ну, погоди!» и не только — в Международный день анимации вспоминаем советские шедевры мультипликации

Старые добрые советские мультфильмы трепетно любят не только на территории постсоветского пространства. Многие мультипликационные работы смогли покорить даже искушенную западную аудиторию. Вспоминаем самые популярные за границей советские мультфильмы — они произвели впечатление как на самых обычных зрителей, так и на экспертное жюри авторитетных фестивалей.

«Ежик в тумане», 1975 год

Кадр из мультфильма «Ежик в тумане»

Этот короткометражный мультфильм продолжительностью всего около 10 минут нашел признание во всем мире. В 2003 году он был назван лучшим мультфильмом всех времен на Международном анимационном фестивале «Лапута» в Токио, а в 1977-м одержал победу в номинации «Фильм года» на Международном кинофестивале в Лондоне.

«Конек-Горбунок», 1947 год

Этот мультфильм, снятый по сказке Петра Ершова и изобилующий фольклорными мотивами, за границей стал одним из самых популярных советских мультипликационных фильмов. Иностранцы даже сравнивают автора работы, режиссера Ивана Иванова-Вано, с Уолтом Диснеем благодаря его мастерству и тщательному вниманию к деталям.

8.1
Конек-Горбунок
1947/СССРдетскийфэнтези
Моя оценка

«Чебурашка и крокодил Гена», 1969—1983 годы

О популярности Чебурашки во всем мире наверняка наслышаны многие. Этот диковинный пушистый зверек полюбился иностранной публике во многом благодаря мультфильмам режиссера Романа Качанова, которые были созданы по мотивам книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья».

Кадр из мультсериала «Чебурашка и крокодил Гена»

Особенную популярность мультфильм снискал в Японии, где его показывали уже с момента премьеры. В начале 2000-х годов права на образ Чебурашки даже были переданы этой стране. В 2010 году на телеканале Tokyo TV вышел посвященный Чебурашке японский сериал из 26 эпизодов, а в апреле 2020 года японские мультипликаторы показали первый фильм с участием этого персонажа в формате 3D.

«Снежная королева», 1957 год

Кадр из мультфильма «Снежная королева»

Мультфильм по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена разрабатывали лучшие советские аниматоры, а образ Снежной королевы для мультфильма создал художник Леонид Шварцман.

В 1960 году советское произведение вышло на экраны в США, вызвав бурное обсуждение и сравнения с работами Уолта Диснея. Мультфильм получил призы на международных кинофестивалях в Венеции (1957), Каннах (1958) и Риме (1958), а Хаяо Миядзаки назвал его одним из своих любимых мультипликационных фильмов, оказавших наибольшее влияние на анимационную индустрию.

«Ну, погоди!», 1969—1986 годы

Эта мультипликационная история о вечной погоне волка за зайцем в зарубежных странах стала не менее популярной, чем в России. Так, Монетный двор Польши выпустил в обращение памятную коллекционную монету, посвященную советскому мультфильму, а в Германии была создана музыкальная рок-группа с названием Nu Pagadi. Большую популярность мультсериал также снискал в Болгарии, где было создано кафе «Ну, погоди!», а польские дети вручили Вячеславу Котеночкину, создателю легендарного анимационного проекта, награду «Орден улыбки» в 1985 году.

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