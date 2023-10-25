Сара Джессика Паркер объяснила отказ от ботокса требованиями профессии

Сара Джессика Паркер дала интервью изданию The Telegraph, в котором затронула тему женского старения и возрастных изменений. По словам звезды телехита «Секс в большом городе», она не боится стареть и не собирается делать омолаживающие процедуры.
«Я актриса — мне нужно уметь шевелить бровями. Я обязана уметь выражать эмоции мимикой и “общаться” лицом», — заявила 58-летняя актриса.
Она также думает, что супруг, актер Мэттью Бродерик, не одобрил бы ее стремление избавиться от морщинок. Впрочем, Паркер не осуждает тех женщин, которые хотят сохранить молодость и обращаются за помощью к косметологам и пластическим хирургам.
Напомним, Сара Джессика Паркер — известная голливудская актриса. Популярность ей принесла роль журналистки Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе». В 2021 году состоялась премьера сиквела «И просто так», второй сезон которого вышел на экраны в июне. Третий сезон проекта ожидается в 2024 году.