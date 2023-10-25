Сара Джессика Паркер объяснила отказ от ботокса требованиями профессии

Сара Джессика Паркер | Источник: Legion-Media.ru

Сара Джессика Паркер дала интервью изданию The Telegraph, в котором затронула тему женского старения и возрастных изменений. По словам звезды телехита «Секс в большом городе», она не боится стареть и не собирается делать омолаживающие процедуры.

«Я актриса — мне нужно уметь шевелить бровями. Я обязана уметь выражать эмоции мимикой и “общаться” лицом», — заявила 58-летняя актриса.

Она также думает, что супруг, актер Мэттью Бродерик, не одобрил бы ее стремление избавиться от морщинок. Впрочем, Паркер не осуждает тех женщин, которые хотят сохранить молодость и обращаются за помощью к косметологам и пластическим хирургам.