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25 октября 2023, новость

Следующий фильм Тома Круза «Миссия невыполнима» отложен

Выход новой картины франшизы перенесли на год
Миссия невыполнима: Последствия

Следующий фильм «Миссия невыполнима» покидает календарь кассовых сборов 2024 года. Как пишет издание Hollywood Reporter, Paramount и Skydance перенесли выход картины на 23 мая 2025 года с предыдущей даты, 28 июня 2024 года.

Производство полнометражного фильма было прекращено, чтобы позволить главной звезде фильма Тому Крузу и другим актерам продвигать проект «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая». Потом в Голливуде произошла забастовка сценаристов, из-за которой актеры не смогли вернуться к работе.

Режиссирует последнюю «Миссию» Кристофер Маккуорри. В фильме играет Том Круз (агента МВФ Итана Ханта), а также Хейли Этвелл, Саймон Пегг, Винг Рэймс и Ванесса Кирби.

Франшиза «Миссии» восходит к оригинальному фильму 1996 года, основанному на телешоу 1960-х годов. Она известна съемками в разных местах по всему миру и, по крайней мере, одним фирменным трюком Круза, который часто становится центральным элементом маркетинговой кампании.

Восьмая миссия снимается камерами Imax и будет транслироваться в кинотеатрах Imax.

В зарубежных онлайн-кинотеатрах вышел шпионский боевик «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» — седьмой фильм в экшен-саге с Томом Крузом в главной роли. В этой серии агенты отряда «Миссия невыполнима» противостоят опасному искусственному интеллекту, способному проникать в любые системы.

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