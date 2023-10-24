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24 октября 2023, новость

Лариса Гузеева показала, как выглядела в молодости

Поклонники сравнили актрису с Моникой Беллуччи

Лариса Гузеева опубликовала фото, на котором она запечатлена молодой. Актриса призналась, что тогда с ней позировал еще один человек, но позже она его вырезала.

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«Вот такую фотографию нашла. Кого-то отрезала от себя — не помню… До меня очень поздно дошло, что не стоит всех тащить по своей жизни: вовремя расстаться и забыть — это правильно», — написала ведущая шоу «Давай поженимся!»

Поклонники восхитились красотой актрисы, а некоторые даже назвали ее «нашей Моникой Беллуччи».

Напомним, Лариса Гузеева — советская и российская актриса, знакомая зрителям по таким фильмам, как «Жестокий романс», «Соперницы», «Место встречи изменить нельзя» и другим. Совсем скоро состоится премьера комедии «Теща», в которой она снялась вместе с Гариком Харламовым.

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