Лариса Гузеева показала, как выглядела в молодости

Лариса Гузеева опубликовала фото, на котором она запечатлена молодой. Актриса призналась, что тогда с ней позировал еще один человек, но позже она его вырезала.

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«Вот такую фотографию нашла. Кого-то отрезала от себя — не помню… До меня очень поздно дошло, что не стоит всех тащить по своей жизни: вовремя расстаться и забыть — это правильно», — написала ведущая шоу «Давай поженимся!»

Поклонники восхитились красотой актрисы, а некоторые даже назвали ее «нашей Моникой Беллуччи».